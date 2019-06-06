وأشارت الدراسة إلى أن شرب عصير الطماطم يمكن أن يقلل من ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وفق ما ذكرت صحيفة" الميرور" البريطانية، الخميس.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شارك فيها 481 يابانيا تناولوا عصير الطماطم على مدار عام كامل، أن ضغط الدم انخفض بنسبة 3 في المائة ​​لدى 94 مشاركا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت نتائج الدراسة، التي تم نشرها في مجلة "علوم الأطعمة والتغذية"، عن انخفاض في المادة الدهنية التي يمكن أن تسد الأوعية الدموية، التي تسبب بدورها النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى 125 شخصا من المشاركين.

وكانت الآثار المفيدة لتناول عصير الطماطم متشابهة بين الرجال والنساء وكذلك الفئات العمرية المختلفة، وفق الدراسة التي أجراها فريق من جامعة طوكيو للطب والأسنان.

لكن فيكتوريا تايلور، اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث للتأكد من الفوائد الصحية لعصير الطماطم بدقة.

وأضافت أن زيادة الاستهلاك اليومي من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك الطماطم، يساعد في الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية.

وحذرت من شرب أكثر من 150 مل من عصير الفاكهة أو الخضار يوميا، بسبب نسبة السكر المرتفعة فيه.