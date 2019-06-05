وبحسب موقع "زد نت" المتخصص في التكنولوجيا، تجاوزت سرعة التنزيل من خلال الشبكة الفائقة "1 غيغا بايت في الثانية" على أحدث هواتف "هواوي".

وأجرى الاختبار رئيس قسم الهواتف الذكية بالشركة، في معهد "هواوي شنغهاي" للأبحاث.

ووفقا لعرض توضيحي بثته الشركة، يمكن لهاتف Mate X الوصول إلى سرعة نقل بيانات تبلغ "1 غيغا بايت في الثانية"، وسرعة إنترنت تصل إلى 100 ميغابت في الثانية.

وجاء الاختبار بعد يوم واحد من إعلان وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنها "ستمنح قريبا تراخيص الجيل الخامس للاستخدام التجاري" يوم الاثنين.

ولم تكشف هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد عن أي تفاصيل إضافية.

ويتوقع السوق عموما أن تتخلى كبرى شركات تشغيل الاتصالات الثلاثة في البلاد، "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم"، عن معظم عقودها لبناء شبكات محلية 5G لصالح عملاقي معدات الاتصالات المحلية، وهما "هواوي" و"زي تي إي".

وقال ريتشارد يو رئيس مجموعة الأعمال التجارية للمستهلكين في شركة "هواوي" على حسابه بموقع "ويبو" الصيني: "نتطلع إلى تسويق شبكات 5G وجهاز Mate X، مما سيتيح للمستخدمين تجربة منتجات وشبكات جيدة".

ومن المقرر أن تعرض هواوي الجهاز الجديد القابل للطي هذا الشهر كما هو مخطط له، وذلك بعدما أرجأت "سامسونغ" شحن جهاز "غلاكسي فولد" القابل للطي بسبب مشاكل خطيرة في الشاشات.

وقالت "هواوي" في نشرة صحفية، إن هاتف Mate X من "هواوي" مجهز بأول مجموعة من شرائح المودم متعددة الأوضاع في العالم، التي يمكن أن تدعم "سرعات تنزيل 5G غير مسبوقة".