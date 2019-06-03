وحسبما أفاد موقع "airlineratings" المتخصص في شؤون الطيران، الاثنين، فإن الطائرة الجديدة تحمل اسم "'Flyino-no-no-no-no-ng-V'، وتشبه في شكلها الغيتار الكهربائي، كون مقصورة الركاب موزعة على قسمين.

ويدمج الشكل بين مقصورة الركاب وأجنحة الطائرة والأقسام المخصصة للبضائع والوقود، بخلاف النماذج التقليدية للطائرات.

ويراعي النموذج المبتكر البنية التحتية في المطارات، مثل البوابات والممرات التي تتوقف عندها الطائرات لإنزال الركاب.

ووصف الموقع الطائرة بـ"الثورية"، ذلك أنها تستهلك وقودا بنسبة تقل عن 20 في المئة، مقارنة بالطائرات الاقتصادية مثل "إيرباص إيه 350".

ويمكن أن تستوعب هذه الطائرة 314 راكبا، وتعتبر مناسبة للرحلات الطويلة بسبب استهلاكها القليل للطاقة.

وجاءت فكرة الطائرة من رسالة ماجيستير أعدها طالب يدعى جوستوس بيناد، وفي وقت لاحق دعمت الخطوط الجوية الهولندية مشروع البحث الخاص بالطائرة، الذي تم في جامعة دلفت للتكنولوجيا بهولندا.

ومن المقرر أن تبدأ الطائرة أولى رحلاتها التجريبية في أكتوبر المقبل.