وأضاف هنت أن لندن لا ترغب في الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة في تقنيات تكنولوجية محددة، وفق ما نقلت "رويترز" عن هيئة الإذاعة البريطانية.

وتابع :"نتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة عن تلك المسائل... وسننصت بدقة لما يقولون".

وبعد أن فرضت عقوبات على شركة هواوي وسعت لمنعها من شراء معدات أميركية، طلبت إدارة ترامب من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا ومعدات الجيل الخامس التي تقدمها هواوي.

وجاءت خطوة ترامب، بعد حديث عن مخاوف من أن هواوي قد تمكن بكين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

وقال هنت :"لم نتخذ قرارنا النهائي لكننا أوضحنا أننا ندرس المسائل الفنية، أي كيفية ضمان عدم وجود باب خلفي يتيح لدولة ثالثة استغلال شبكات الجيل الخامس في التجسس علينا".

ولفت إلى أن لندن تدرس أيضا "المسائل الاستراتي حتى نضمن عدم الاعتماد تقنيا بشكل مفرط على دولة ثالثة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الحيوية للغاية".