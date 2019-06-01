وحسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن تقديم الخس كوجبة للأرانب، يشبه إمدادها بمادة مخدرة من قبيل الأفيون.

وأضاف المصدر، أن الخس يحتوي مادة "لاكتوكاريوم" التي تعرف بتأثيرها المهدئ، وتستطيع إحداث تفاعل مهم في جسم الأرنب الذي يتناولها.

وفي المنحى نفسه، يحذر الخبراء البيطريون من تقديم الجزر، ويقولون إم ما فيه من سكريات يؤدي إلى بدانة الحيوان والإضرار بأسنانه.

ويشبه تناول الأرانب للجزر، إقبال الإنسان على الشوكولاته، ولذلك، يتوجب أن تمنح المادتان للأرانب بكثير من الاعتدال، تفاديا للآثار الضارة.

وتقول شركة "بورغس" المختصة في غذاء الحيوانات، أن النمط الصحي للأرنب هو أن يشكل العشب 90 بالمئة من غذائه، إلى جانب عدد من النباتات مثل النعناع وقشور التفاح.