جاء هذا التأكيد بعد عدة اجتماعات قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في بيان لها، الخميس، أنها عقدتها مع شركة هواوي الصينية، لبحث الأمور المستجدة، بعدما علقت شركة غوغل بعض معاملاتها مع هواوي، امتثالا للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، علقت شركة غوغل، التابعة لألفابت، بعض المعاملات مع هواوي، والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج، وخدمات فنية.

لكن هواوي أكدت التزامها الكامل بميثاق علاقة المتعاملين، وتوفير خدماتها للأجهزة التي تم بيعها في دولة الإمارات.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على "ضرورة التزام مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بحفظ حقوق المستهلكين، وتوفير الخدمات الضرورية وبصورة متكاملة، وبما يضمن استقرار سوق أجهزة الاتصالات في الدولة".

وكانت الولايات المتحدة أدرجت هواوي على قائمة سوداء، في خطوة أحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلقت قائمة متنامية من الشركات العالمية التعامل مع هواوي تكنولوجيز، ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية وأكبر مُصنع لمعدات الاتصالات في العالم، وقالت إنها أوقفت شحنات تشمل بعض المكونات.

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي وهو ما تنفيه الشركة.