وتتميز الحُلات بخمس محركات تيربو نفاثة، منهم اثنان صغيران على كل ذراع، وواحد أكبر على الظهر.

وقالت شركة غرافيتي للصناعات، التي صنعت الحُلات، إنها المرة الأولى التي تجعل 3 طيارين يحلقون في نفس الوقت،وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان أحد الطيارين هو مؤسس الشركة البريطانية ورئيسها، ويدعى ريتشارد براونينغ. وقد بدأ التاجر السابق في إعداد هذه الملابس في مرآبه الخاص مع أصدقاء له قبل عدة سنوات.

ولبراونينغ رقم قياسي عالمي مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأعلى سرعة لحُلة تعمل بمحركات نفاثة، مستخدما طرازا سابقا للحُلة التي وصلت سرعتها إلى 51.5 كيلو متر في الساعة عام 2017.

ويعتزم براونينغ الآن إنشاء أول سلسلة في العالم للملابس التي تعمل بمحركات نفاثة، والتي من المتوقع إطلاقها في 2020.





