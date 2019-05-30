يمكن أن ترتفع حرارة الهاتف الداخلية عندما تقضي يوما على الشاطئ، أو عندما تترك الهاتف لفترة طويلة داخل السيارة ظهرا، الأمر الذي قد يوقف الهاتف عن العمل، ويُظهر رسالة "التحذير".

ووفقا لموقع "سي نيت"، ليس هناك داع للقلق، فدقائق معدودة ستكون كفيلة بعودة الهاتف لوضعه الطبيعي.



ما عليك فعله؟

في حال ظهور رسالة التحذير من حرارة الهاتف المرتفعة، عليك بإبعاد الهاتف عن أشعة الشمس، ثم إخراج الهاتف من غطائه البلاستيكي، وفصل الشاحن، في حال كان موصولا بالهاتف.

وبعد الإجراءات الأولية، عليك بوضع الهاتف في الثلاجة لفترة قصيرة جدا، أو حتى وضعه أمام مكيف السيارة حتى يبرد، مما سيسرع عودته لوضعه الطبيعي.



كيف تستطيع تجنب ارتفاع الحرارة؟

ولتجنب هذا الموقف، لا تترك هاتفك داخل السيارة خلال يوم صيفي حار، أو معرضا لأشعة الشمس، كما عليك تجنب شحن الهاتف أثناء استخدام ألعاب الفيديو.



وينصح الموقع بمراجعة الشركة المصنعة للهاتف، فلا ضرر من إجراء بعض الفحوصات الإضافية.