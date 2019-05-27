ويسمح الصندوق البلاستيكي الذكي، الذي يلقى رواجا كبيرا في اليابان، لمستخدمه بمكافحة إدمان الأشياء، من خلال وضعها في داخله وإغلاقه، واختيار توقيت الفتح آليا.

ويتراوح سعر الصندوق الذكي، الذي يطلق عليه اسم "كيتشن سيف"، بين 117 و354 دولارا أميركيا، وذلك استنادا إلى الحجم ولون الغطاء، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وبينما طورت الشركة الأميركية الصندوق من أجل مساعدة الراغبين في الحمية على الابتعاد عن المأكولات ذات السعرات الحرارية وحبسها داخله، فقد وجد فيه كثيرون استخدامات أخرى.

وشارك بعض مستخدمي الصندوق صورا، وقد وضعوا فيه هواتفهم الذكية أو محافظ النقود أو بطاقات الائتمان أو مفاتيح السيارات، في حين وجد كثيرون في الصندوق فرصة للإقلاع عن التدخين.

واعتبر بعض الآباء الصندوق الذكي ملاذا للاحتفاظ بالأجهزة اللوحية التي لا يتركها أبناؤهم طوال اليوم تقريبا، كما عمد آخرون إلى حبس ألواح الشوكولاتة داخله بعيدا عن متناول الأطفال.