وبدا المشهد في الليل وكأن قطارا مضيئا مكونا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده ماركو لانغبروك المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية، وفقا لموقع "سبيس دوت كوم".

وكتبت ماركو على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته. استعدوا لمشهد أخاذ".

وفي الفيديو نجح ماركو في رصد 56 قمرا صناعيا على الأقل كانت تسبح في الفضاء كقطار مضيء أو حبات لؤلؤ معلقة في سلسلة في سماء ليلة صافية.

وكانت "سبيس إكس" أطلقت الأقمار الصناعية ووضعتها في مدار على ارتفاع 440 كيلومترا عن الأرض، على أن تنتقل إلى مدار على ارتفاع 550 كيلومترا.

وقال ماركو إنه استخدم معرفته بارتفاع المدار الذي ستطلق فيه الأقمار الصناعية في تعقبها ومعرفة مكانها في سماء الأرض ليلا.

وبحسب ماركو فإن هذا مشهد "قطار الأقمار الصناعية" لا يتاح للمرء رؤيته كل يوم، موضحا أنه القطار سيعبر الفضاء مرتين أو 3 مرات كل ليلة، قبل أن تنتشر لاحقا في مواقعها المحددة لها.

كان صاروخا من طراز فالكون 9 انطلق من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية فجر يوم الجمعة، يحمل على متنه 60 قمرا صناعيا تشكل جزءا من شبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة.

وتعتزم الشركة إطلاق قرابة 12 ألف قمر صناعي ضممن الشبكة ذاتها.

وبعد إطلاقها، قال إيلون ماسك في تغريدة على "تويتر" إن الأقمار الصناعية تعمل بصورة جيدة.