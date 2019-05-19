وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن القمر الأزرق لا يعني أن لونه أزرق، لكن المصطلح يستخدم بين العلماء والخبراء للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، أو اكتمال بدر القمر في فصل من فصول السنة.

وأوضحت أن اسم الظاهرة الكامل هو "زهرة القمر الأزرق الكاملة"، حيث غالبا ما يظهر في الربيع، حين تبدأ الأزهار بالتفتح، مبينة أن الأمر يحصل عادة مرة واحدة كل سنتين أو 3 سنوات.

ويبسط الخبراء هذه الظاهرة بالقول "بخلاف ما يتوقع المتابعون، فإن القمر لا يكون أزرقا، لكن التسمية في العادة تطلق على ظاهرة فلكية تعني أن القمر يكتمل مرتين في شهر واحد".

ويتوقع العلماء، حسب البيانات المتوفرة، أن تحدث الظاهرة مرة أخرى في شهر مايو من عام 2021.

وإلى حدود الساعة من عام 2019، شهد العالم بالفعل ظواهر مميزة مثل "القمر الدموي" و"القمر الوردي" و"قمر الدودة"، الذي يحيل على القمر البدر في مارس.

ويتزامن مارس مع بداية فصل الربيع، حيث غالبا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، ويبدأ ذوبان الجليد، ومن ثم تبدأ ديدان الأرض وغيرها بالظهور على السطح.