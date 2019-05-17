ويظهر الروبوت، المسمى أطلس، في لقطات فيديو تعود إلى الأول من مايو، وهو يشق طريقه فوق كتل خرسانية وضعت بين منصتين.

ويستخدم الروبوت نظام استشعار للتنقل في البيئة الجغرافية والتعرف على تضاريس المكان، ويتألف ذلك النظام من أجهزة استشعار تستخدم نبضات ضوء الليزر لقياس المسافات وتقديم صور دقيقة للبيئات.

وقال معهد الإدراك البشري والآلي (آي.إتش.إم.سي) ومقره فلوريدا في بيان إنه يعمل على لوغاريتمات الروبوت لتحسين التحكم والسيطرة والتصور والتخطيط.

وأضاف المعهد أن الروبوت، الذي بنته في الأصل شركة بوسطن ديناميكس، حقق نسبة نجاح تقترب من 50 بالئة في التنقل في مثل هذه التضاريس الضيقة والمعقدة ولكنها على أرض مسطحة.