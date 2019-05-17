وقالت الشركة، التي أسسها إيلون ماسك، إن المهمة التي تم تأجيلها تستهدف وضع مجموعة مبدئية مكونة من 60 قمرا صناعيا في المدار الأرضي المنخفض لتشغيل خدمة الإنترنت العالمية الجديدة "ستارلينك" المملوكة لماسك وهي خدمة تهدف إلى توفير الأموال لطموحات استكشاف الفضاء الأخرى لدى الملياردير ورائد الأعمال ماسك.

وكان من المقرر في الأساس أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 وحمولته من الأقمار الصناعية من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا مساء الأربعاء لكن شركة سبيس إكس أجلته نظرا للرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق.

وقالت الشركة: "نريد دائما أن نفعل كل ما بوسعنا على الأرض للوصول بفرص نجاح مهمتنا لأقصى حد. فرصة الإطلاق التالية خلال نحو أسبوع".

ولم تدل الشركة بمزيد من التفاصيل للصحفيين في كيب كنافيرال.