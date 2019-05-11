وموّل معهد القلب والرئة والدم الوطني في الولايات المتحدة عددا من الدراسات، التي أسفرت عن التوصل إلى حمية غذائية هي الأنسب، لحماية الجسم من ضغط الدم المرتفع، والتي أثبتت لاحقا فعاليتها في الوقاية من أمراض القلب.

وتخفض الحمية المعروفة باسم "داش" من ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى أنها تخفض من مخاطر الإصابة بفشل القلب، حسب ما ذكر موقع "سلاش غير".

وتعتمد حمية "داش" على التقليل من تناول الأملاح واللحوم الحمراء والأطعمة المضاف إليها سكر، فيما يجب الإكثار من تناول الأطعمة الصحية مثل الدواجن والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك، وغيرها من المنتجات منخفضة الدهون المشبعة.

وتابع باحثون من مركز "ويك فوريست بابتيست" الطبي، 4500 شخص تحت سن الـ75 على مدار 13 عاما، وفي مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، يعتمدون على حمية "داش"، ووجدت أن أولئك الذين التزموا بالحمية انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 45 في المئة.