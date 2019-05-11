وذكرت دراسة، أعدها باحثون في جامعة جنوب أستراليا، أن وجود مواد البوليفينول والمركبات المفيدة الأخرى في حبوب البن تشكل الفرضيات الكثيرة التي تشير إلى صحية القهوة، وخاصة فيما يتعلق بمنح الإنسان جرعة نشاط، وفق موقع slashgear، التقني، الجمعة.

ووجد الباحثون في الدراسة أن معظم البشر يشبرون كمية آمنة من القهوة يوميا، لكن عددا صغير يفضل أن يقلل من الإسراف في شربها.

وإذا شرب المرء أقل من 6 فناجين من القهوة يوميا، فستكون في مأمن من خطرها، وفق الدراسة.

وخلص الباحثون إلى أن الذين يشربون 6 فناجين أو أكثر من القهوة يوميا يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 22 في المئة.

ورأوا أن المشكلة ليست في القهوة ذاتها، بل في أحد مكوناتهم وهو الكافيين، الذي يؤدي مثل كثير من المنشطات إلى زيادة ضغط الدم، وهو عامل مساعد في تفاقم أمراض القلب.