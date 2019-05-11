وقالت منظمة "هيومان سوسيتي إنترناشونال" إن الشرطة اكتشفت الفقمة قبل ثلاثة أشهر في سقيفة بزربية ساحلية نائية في مدينة داليان شمالي الصين، وكثير منهم يتضورون جوعًا ويموتون.

وألقت الشرطة القبض على 8 مشتبه بهم في الجريمة.

وأرسلت مؤسسة (فشاين)، الشريك الصيني للجمعية، ممثلًا للمشاركة في إطلاق سراح الفقمة من قبل سلطات داليان، وقالت إن الفقمات أخذت من البرية من قبل مهربين، من أجل استغلالها في العرض بأحواض السمك والمتاجر والمطاعم.

ولم تتمكن السلطات من إنقاذ 29 حيوان فقمة أخرى نفقت، حيث لم يكن عمرها يتعدى أسبوعين عندما تم العثور عليها.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم إطلاق مجموعة أولية تتكون من 24 فقمة.

في السابق كان مسموحا باصطياد الفقمة لاستخدامها في الطب الصيني التقليدي، لكنها أصبحت الآن من الأنواع المحمية في الصين، بالرغم من أنها غالباً ما تُسرق من أمهاتها لصالح أماكن تجارية.