وأوضحت الدراسة، التي قادتها جامعة غلاسكو في اسكتلندا ونشرت في مجلة "تراينسلايشنال سايكايتري"، أن الدهون المشبعة تدخل المخ عبر مجرى الدم، مضيفة "تسرب الدهون إلى المخ يؤثر على عواطف الإنسان، ويؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب".

وأجري البحث على عدد من الفئران، فيما يأمل الباحثون تفسير الروابط والعلاقة بين الاكتئاب والمسنة.

ويشير الباحثون إلى أن السمنة عامل إضافي يسبب الاكتئاب، خصوصا عند الأشخاص، الذين يعتمدون على وجبات عالية الدهون.

وقال البروفيسور جورج بيلي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "غالبا ما نختار الوجبات السريعة لراحة أنفسنا كما أن مذاقها جيد.. لكن على المدى الطويل، من المحتمل أن يؤثر ذلك على مزاج الشخص بطريقة سلبية".

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها التأثيرات المباشرة التي يمكن أن يحدثها نظام غذائي غني بالدهون على المناطق المرتبطة بالاكتئاب في الدماغ".

وأضاف "هذا البحث هو تمهيدي لشرح سبب ارتباط السمنة بالاكتئاب وكيف يمكننا علاج المرضى الذين يعانون من هذه الحالات بشكل أفضل".