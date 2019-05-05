ونقل موقع "تك رادار" التقني عن "Nikkei Asian Review"، بأن مصادر موثوقة من داخل الشركة كشفت عن خطة "هواوي".

وفي حال صدقت هذه التسريبات، سيكون تلفزيون "هواوي" الأول من نوعه في العالم والذي يدمج بين التقنيتين، بعد عمل الشركة على توريد مكونات أجهزة تلفاز لشركات مثل "هايسنس" و"سكاي ورث" و"تشانغ هونغ".

ولن تقتصر قدرات التلفزيون المتميزة على استخدام طيف الجيل الخامس من الاتصالات فقط، وإنما سيكون باستطاعته مشاركة اتصال بسرعة "غيغابت" مثل "راوتر" لاسلكي لأجهزة أخرى في المنزل، وفق ذات المصادر.

وسيكمل جهاز التلفزيون الذي توقعت المصادر إطلاقه هذا العام في الصين، تشكيلة المنتجات التقنية التي تقدمها "هواوي" وتشمل هواتف وكمبيوترات وأجهزة قابلة للارتداء.

ويرى خبراء أن فكرة إطلاق تلفزيون بمثل هذه المواصفات تبدو غير منطقية إذ أنه من النادر العثور على فيديوهات بدقة "8 كي"، كما أن انتشار شبكات الجيل الخامس سيتطلب وقتا طويلا.