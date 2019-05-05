ويؤكد الكشف الجديد صحة ما ذهبت إليه دراسات سابقة من أن الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب، بما في ذلك دواء الفياغرا، قد تساعد الرجال والنساء المعرضين لخطر الإصابة بأزمات قلبية.

ويعد دواء سياليس من نفس الفئة التي ينتمي لها الفياغرا، الذي تم تطويره في الأصل لعلاج أمراض القلب، ومن ثم تم اكتشاف فوائده في معالجة الانتصاب لدى الرجال.

ويستغرق عقار سياليس وقتا أطول من الفياغرا ليكون فعالا، لكن مفعوله يستمر لفترة أطول على عكس الفياغرا. لكن سياليس يحتاج إلى وصفة طبية قبل استخدامه على خلاف الفياغرا.

وقال أندرو ترافورد، من جامعة مانشستر، إن سجلات المرضى تظهر أن أولئك الذين تناولوا مثل هذه الأدوية كانوا أقل عرضة للإصابة بأزمات قلبية، وأقل عرضة للموت بالجلطات.

وأضاف أنه "مع ذلك، لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان ذلك بسبب الأدوية نفسها، أو عامل آخر مثل نمط الحياة الأكثر نشاطا لأولئك الذين يستخدمون هذه الأدوية".

واختبر العلماء عقار سياليس على 27 رأس أغنام، وأظهرت النتائج استجابتها إلى حد كبير مع العقار، من خلال ازدياد أنفاسها بعد تناوله، مما يؤكد أن الدواء ساعد القلب على الاستجابة للأدرينالين.

وعادة ما يرتفع معدل ضربات القلب مع ممارسة الرياضة، مدفوعا بالأدرينالين داخل الجسم.

وقال ترافورد إن البيانات السريرية القليلة التي تم التوصل إليها لدى بعض المرضى الذين يعانون من قصور في القلب أظهرت فعالية الأدوية في تخفيف الأعراض الضارة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن آلية عمل ذلك لا توال غير معروفة.