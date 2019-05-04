ويعتقد الأطباء الذين أشرفوا على الحالة أن القراد التصق بالشمع، وزحف إلى الداخل ليثقب طبلة الأذن.

وتمثل قنوات الأذن بيئة خصبة لنمو القراد، كونها دافئة ورطبة ومحمية، علما أن الأطباء يعتقدون أن الصبي التقط الطفيلي أثناء لعبه، وفقما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

ويعرف عن القراد أنه يلدغ في العادة جلد العائل، ويلتصق به بقوة حتى يمتص دماءه، ويصعب التخلص منه نظرا لقوة تعلقه بالجلد.

وعمل الأطباء على إزالة القراد من أذن الصبي باستخدام مجهر جراحي، الأمر الذي تسبب بآلام شديدة، لكنهم نجحوا في النهاية في إخراج الحشرة وإصلاح طبلة الأذن، وإعادة السمع له.