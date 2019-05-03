وأضاف التطبيق زرا جديدا على صفحة "قائمة" أو Menu باسم "أطباق شعبية" أو Popular Dishes، حسب ما نشر نشر تايلور ويمبرلي الخبير التقني على تويتر، إلى جانب عدد من المستخدمين الذين عرضوا صورا للتحديث الجديد.

ووفق ما نقل موقع "إنغادجت"، فإن الميزة الجديدة تتفحص مراجعات المطعم بحثا عن أسماء الأطباق الشائعة، ثم تضيف الصور المدمجة بتلك التقييمات لعلامة التبويب، إلا أن "غوغل" لم تؤكد فيما إذا كانت العملية تتم بشكل آلي أم بتدخل بشري.

وأشار موقع to5Google9 إلى أنه بمقدور المستخدمين اقتراح تعديلات على المعلومات الظاهرة الخاصة بالأطباق، وتبدو العديد من المأكولات بدون أسماء، بسبب عدم إضافة من نشرها لوصف لها.

ويتوفر التحديث حاليا كميزة تجريبية في بعض الهواتف قبل أن يجري إطلاقه بشكل نهائي عقب مروره بعملية تقييم، ليصبح منافسا لتطبيقات مثل Yelp و TripAdvisor.