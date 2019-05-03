وبحسب وكالة بلومبيرغ، تشير تقديرات شركة الأبحاث الدولية IDC إلى أن هواوي التي تعمل أيضا في تصنيع الشبكات العملاقة وتتجاهل مجموعة كبيرة من الاتهامات بالتجسس لصالح الصين، زادت من شحنات الهواتف بنسبة 50 في المائة عن العام السابق.

وهواوي هو الاسم الوحيد من بين أكبر أربع شركات في العالم يتمكن من توسيع أحجام المبيعات، في حين انخفض إجمالي السوق للربع السادس على التوالي.

وحققت هواوي مكاسب مطردة مقارنة بأبل وسامسونغ، مع الاعتماد على مجموعة متطورة من الأجهزة، لا سيما في سوقها بالصين.

وتوقع صانع آيفون هذا الأسبوع مبيعات ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين، مما يشير إلى أن الطلب على أجهزة آيفون قد استقر بعد فترة أعياد مخيبة للآمال.

كما تمكنت سامسونغ من رفع مبيعاتها مقارنة بالربع الرابع بفضل إطلاق مجموعة هواتف غلاكسي S10 في فبراير.

وتشير شركة الأبحاث الدولية إلى أن لدى هواوي فرصة كبيرة للحفاظ على المركز الثاني خلال هذا العام.

قال ريان ريث، نائب رئيس البرنامج العالمي لرصد أجهزة الهواتف بشركة الأبحاث: "لا يزال سوق الهواتف الذكية ككل يواجه تحديات في جميع المناطق تقريبًا، ومع ذلك فقد تمكنت هواوي من زيادة الشحنات بنسبة 50 بالمائة".

و"هذا التصنيف الجديد لسامسونغ وهواوي وأبل يحتمل على نحو كبير أن نشهده طيلة هذا العام".