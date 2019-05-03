كانت صحيفة بوليتيكو ذكرت أن شركة فيسبوك ولجنة التجارة الاتحادية يتفاوضان على تسوية محتملة ستلزم فيسبوك بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر القول إن الخطوات تشمل تعيين مسؤول للخصوصية على أعلى مستوى في فيسبوك بموافقة السلطات الاتحادية وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية ربما تضم أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع كمبردج أناليتيكا ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 مع اللجنة ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.

وأعلنت فيسبوك الأسبوع الماضي أنها جنبت ثلاثة مليارات دولار لتغطية تسويات مع الجهات التنظيمية الأميركية.

وقالت وول ستريت جورنال إنه لم يتضح على الفور إن كانت التسوية ستشمل أيضا تطبيق انستغرام المملوك أيضا لفيسبوك.

وامتنعت فيسبوك ولجنة التجارة الاتحادية عن التعليق على التقرير.