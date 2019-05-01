وتقوم الخاصية على إضافة 9 أشخاص معجب بهم بشكل سري إلى قائمة "SECRET CRUSH"، لتظهر لك منشوراتهم على حائطك دون علمهم.

ومباشرة بعد إضافة أي "معجب سري"، يقوم "فيسبوك" بإرسال تنبيه إليه، يخبره أن أحد الأشخاص أضافه إلى لائحته، لكن دون كشف اسمه او تفاصيله.

وفي حال قام "المعجب السري" بإضافة الشخص نفسه إلى لائحته هو الآخر، فإن فيسبوك آنذاك سيكشف اسمي الطرفين ويخبرهما أنهما "تطابقا" وأنهما معجبان ببعضهما البعض، ليتيح لهما التواصل فيما بينهما.

ووفق ما ذكر موقع مجلة "وايرد" الأميركية، فإن فيسبوك سيطرح هذه الخاصية، خلال الأيام المقبلة، بشكل مبدئي في أكثر من 14 دولة، أبرزها كولومبيا وكندا وتايلاند والأرجنتين، وبعض دول آسيا، مشيرا إلى أن تعميمها سيتطلب وقتا.

وأوضح المصدر أن ميزة "المعجب السري" ستجعل فيسبوك يدخل سباق التنافس مع تطبيقات المواعدة الشهيرة، مثل "تيندر".

من جهته، قال موقع "ذا فيرج" إن الخاصية ستكون متاحة للمستخدمين، الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، كما أنها ستكون مجانية ومن دون أي إعلانات، أو طلبات اشتراك.

وتأتي هذه الميزة في وقت أعلنت فيه شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، خلال افتتاحها مؤتمر مطوريها السنوي "F8"، عن تغييرات كبيرة ستُجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع، ليشكل بذلك بيئة "أكثر دفئا" تقرب المستخدمين من بعضهم البعض، من خلال تفاعلات خاصة وآمنة.