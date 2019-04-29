وطور علماء من جامعة "لودفيغ ماكسيميليان" في ميونخ بألمانيا، تقنية تمكنوا بفضلها من جعل الأعضاء شفافة كالدماغ والكلى، باستخدام مواد مذيبة.

وبعد ذلك، تم فحص العضو باستخدام الليزر بأجهزة دقيقة، بحيث يستطيع الباحثون التقاط تصميمه كاملا، بما في ذلك الأوعية الدموية والخلايا.

وباستعمال هذا المخطط، يطبع العضو بعد ملء طابعة ثلاثية الأبعاد بخلايا جذعية، حسبما نقلت صحيفة "صباح" التركية عن كبير المشرفين على فريق البحث علي آرتورك.

وأضاف آرتورك: "يمكننا أن نرى أين تقع كل خلية في أعضاء بشرية شفافة. ومن ثم يمكننا في الواقع تكرار نفس الشيء تماما باستخدام تقنية الطباعة البيولوجية ثلاثية الأبعاد لتصنيع عضو وظيفي حقيقي".

وتابع: "لذلك، أعتقد أننا نقترب كثيرا من عضو بشري حقيقي لأول مرة الآن".

ويخطط فريق آرتورك للبدء من خلال إنشاء بنكرياس مطبوع بيولوجيا على مدى 3 سنوات مقبلة، فيما يأمل أيضا في تطوير كلية خلال نحو 6 سنوات.