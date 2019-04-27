وشهد وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري ممثلان لمصنع 200 الحربي وشركة "إيموت" للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب الصيني، ممثل لشركة "فوتون" لصناعة السيارات.

ونقل موقع "اليوم السابع المصري عن العصار قوله إن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يشجع هذا المشروع، ويتابع خطوات تنفيذه يوما بيوم ويطلع على كافة التفاصيل الخاصة به.

وتتضمن اتفاقية الشراكة مع الصين تصنيعا مشتركا لـ2000 حافلة خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل مقبلة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية.

وستحتضن مصر مراحل صناعة كافة مكونات الحافلات والسيارات، باستثناء البطارية والمحرك الكهربائي.