وأدى التفشي المتنامي للمرض في جيوب في أنحاء البلاد لفتح تحقيقات في قطاع الصحة العامة، في محاولة للحد من انتشار العدوى.

وأعلن مسؤولون، الثلاثاء، فرض الحجر الصحي في جامعتين في لوس أنجلوس.

والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير بالولايات المتحدة.

ويلقي مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة في التفشي الأخير، الذي يتزامن مع ارتفاع عالمي في انتشار المرض، على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه على الرغم من القضاء على المرض من البلاد عام 2000، مما يعني أن الفيروس لم يعد موجودا باستمرار طوال العام، لا تزال هناك حالات تفش بسبب مسافرين قادمين من بلدان لا تزال فيها الحصبة متفشية.