وانضمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" رسميا إلى موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، لكنها نشرت صورة مليئة بالرمزية.

وكتبت السي آي إيه تعليقا مع الصورة يقول: "أتجسس بعيني الصغيرة".

ومن بين محتويات الصورة، التي نشرتها على حسابها في إنستغرام "المعطف البيج الدال على شخصية الجاسوس، لكنه يحتوي على نسخة عن هوية مديرة جهاز الاستخبارات، جينا هاسبل.

كذلك احتوت الصورة على باروكة شعر، وسماعات تدل على التنصت وخرائط ومغلف ونقود ورقية مختلفة المصدر، ومغلف بني آخر يحمل عبارة "سري للغاية"، ومجموعة كتب، من بينها كتاب عنوانه "جواسيس وحيل"، وملاحظة مكتوبة باللغة العربية، وأشياء أخرى.

وكانت الاستخبارات الأميركية قد انضمت في العام 2014 إلى موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.

وعندما انضمت السي آي إيه إلى تويتر كتبت في تغريدة تقول: "لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أن هذه أول تغريدة لنا".

وأصبح حساب جهاز الاستخبارات الأميركي يضم أكثر من 2.6 مليون متابع.

وقالت متحدثة باسم جهاز الاستخبارات الأميركي إن أحد أسباب انضمام السي آي إيه إلى إنستغرام هو "استقطاب" موظفين جدد.

وأضافت "الانضمام إلى إنستغرام هو وسيلة أخرى للمشاركة بقصصنا واستقطاب أميركيين موهوبين للعمل معنا".

وقالت المتحدثة إنه لن تكون هناك صور سيلفي بالتأكيد.

وحتى ساعة إعداد الخبر، بلغ عدد المتابعين لحساب السي آي إيه على إنستغرام أكثر من 22.5 ألف متابع، ولا توجد إلا صورة واحدة منشورة على الحساب.