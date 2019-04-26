وافتتح سعر سهم شركة مايكروسوفت، الخميس، عند 130 دولارا للسهم الواحد، مما رفع إجمالي القيمة السوقية (سعر جميع أسهمها مجتمعة) إلى أكثر من تريليون دولار أميركي.

وبهذا الرقم، تعد مايكروسوفت الشركة الثالثة التي تحقق هذا الإنجاز بعد شركة أبل، التي حققت التريليون في أغسطس 2018، وكذلك شركة أمازون التي بلغت قيمتها تريليونا في سبتمبر 2018.

وتزامن الوصول إلى قيمة تريليون دولار، مع تقرير للأرباح مثير للإعجاب نشرته شركة "مايكروسوفت" الأربعاء الماضي.

وتعمل أقسام مايكروسوفت الثلاثة، الأجهزة والبرامج والخدمات السحابية وخدمات المؤسسات، على زيادة قيمة الشركة بشكل كستمر.

وزادت إيرادات مايكروسوفت للربع الرابع بنسبة 14 في المئة العام الماضي، ليبلغ إجمالي الإيرادات الفصلية 30.6 مليار دولار.

ويمثل بلوغ قيمة أسهم الشركة إلى تريليون دولار علامة فارقة في تاريخ مايكروسوفت.