وبحسب ما أوردت "فوكس نيوز"، الاثنين، فقد حدثت الواقعة في إقليم البنجاب بالهند، الأسبوع الماضي، عندما شعرت مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما، بألم رهيب في بطنها.

وعمد الأطباء إلى إجراء جراحة طبية من أجل استخراج الكيس الضخم، الذي أثار حيرتهم.

وتداول رود مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الفريق الطبي، فيما يحمل أحد أعضائه كيسا ضخما بدا بحجم ثمرة بطيخ.

وذكرت تقارير محلية أن الأطباء أصيبوا بالدهشة عندما اكتشفوا حجم الكيس في أحشاء المراهقة.

ويعتقد أن الأمر يعود إلى ما يعرف بـ"تكيسات المبيض"، التي تتسبب في امتلاء غير طبيعي في منطقة البطن، وتصاب بهذه الحالة الكثير من النساء، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز" عن عيادة "مايو كلنيك".

لكن في حالة هذه المراهقة الهندية، حيث الكيس بدا أكبر من الطبيعي، تشعر النساء بألم أكبر في منطقة الحوض وانتفاخ أكبر في البطن.

وقال والدها إنها حصلت على حياة الجديدة بعد العملية الجديدة، مشيرا إلى الكيس لم يكن ورما سرطانيا.