وبدأ المذيع الآلي الذي أطلق عليه اسم "أليكس" تقديم الأخبار على قناة "روسيا 24"، وعرض مستجدات حول الزراعة والتقنية النووية ومواضيع أخرى.

لكن المذيع الآلي المثير للجدل لا يستطيع أن يحرك سوى رأسه وبعض ملامح وجهه، وحين ينتهي من تقديم النشرة يقوم بالتلويح بذراعيه.

وقال معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشكل المريب للمذيع الآلي وملامحه البعيدة كل البعد عن الطبيعة، نجحا في انتزاع ضحكات المشاهدين، لا اهتمامهم المعتاد لدى الاستماع إلى الأخبار، فيما تساءل البعض ساخرا عما إذا كان المذيع رجلا أم دمية.

كما لم يسلم المذيع أليكس من الانتقادات المهنية، إذ قال معلقون إنه من الصحفيين الذين يقومون بنشر الدعاية لصالح الحكومة، ووصفوه بـ"آلة الأخبار المضللة"، وبالتالي فـ"هو لا يختلف عن زملائه الآدميين".

وتقول القناة إن الروبوت مصنوع بالكامل في روسيا، مضيفة أنه تكلفته المالية وصلت إلى مليون روبل أي ما يقارب 15 ألف دولار، وبدأت عملية إنتاجه في سنة 2017 ومن المرتقب أن تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري.

وسألت القناة مشاهديها حول رأيهم في أداء المذيع أليكس، واستفسرت حول ما إذا كان من الممكن أن يكتسح المذيعون المشهد الإعلامي مستقبلا، فيما جاءت معظم الردود سلبية.