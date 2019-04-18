ووفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، فإن إنستغرام يختبر خاصية "واتش بارتي"، التي تهدف إلى دعوة أصدقائك لمشاهدة فيديو معك في الوقت نفسه، مع التعبير عن ردود أفعالهم حوله.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الميزة غير متوفرة حاليا على إنستغرام، لكن تم اكتشافها من قبل مهندس البرمجيات، جين مانشون وونغ.

وفكرة "واتش بارتي" هي أنه يمكنك إعداد جلسة "مشاهدة مشتركة" مع صديق أو أكثر، بعد تحديد مجموعة من المقاطع الفيديو الموصى بها من خلال التطبيق، ويتم تشغيل الفيديوهات في نفس الوقت لكل المنضمين للجلسة الجماعية.

وتعمل إنستغرام أيضا على تطوير خاصية "فايس تايم" مرتبطة بـ"واتش بارتي"، من أجل تنظيم اتصال مباشر بين كل المشتركين في الجلسة للتعبير عن ردود أفعالهم ومناقشة المقاطع.

ولم تعلق إنستغرام على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الخاصية، كما لم يُعرف بعد موعد طرحها للمستخدمين.