وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة في العام، ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش يوم 19 أبريل الجاري، التي توافق الجمعة العظيمة.

ويمكن مشاهدة القمر الوردي في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها المنطقة العربية بالطبع.

وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيضاء بالكامل، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واشتق اسم القمر الوردي نظرا لتزامنه مع موسم الزهور في فصل الربيع، حيث تنتشر الورود وردية اللون في الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير.

وسيكون القمر الوردي الاكتمال الرابع للقمر هذا العام 2019، وسيصل البدر إلى ذروته في تمام الساعة 12.12 بتوقيت غرينتش، ليستمر طوال الليل.

وسيكون في وسع الأميركيين الذين يشقون طريقهم إلى عملهم صباح الجمعة متابعة الظاهرة، التي تصل إلى ذروتها الساعة 7:12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها، يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء، حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعا.