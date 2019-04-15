وبحسب ما نقلت "تلغراف" فإن رفات 26 شخصا تم العثور عليها، داخل حفر في منطقة أوكسفورد شاير في بريطانيا، إلى جانب بقايا حيوانات ومعدات منزلية مثل السكاكين والأكواب وبعض الحلي.

ويعود تاريخ الرفات إلى نحو 3 آلاف عام، أي قبل أن يتمكن الرومان من اجتياح بريطانيا، ولا توجد اليوم سوى قبور قليلة من تلك الفترة، لأن الناس دأبوا على إحراق الجثامين حتى يتخلصوا منها.

وبما أن بعض الناس تم دفنهم في حفر، فالوارد بحسب علماء الآثار، هو أنهم قدموا بمثابة قرابين، وهذا يكشف جزءًا من الثقافة الدينية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة.

وفي بعض الرفات، وجد علماء الآثار أن الرؤوس تم فصلها بشكل كامل عن باقي مناطق الجسد، وكان القائمون على هذه الطقوس، يقدمون نبتة مقدسة للضحايا قبل يجزوا رقابهم لأجل الآلهة.

وتقول الروايات التاريخية إن الناس في بريطانيا كانوا يقدمون قرابين الحيوانات أيضا، وتعد الخيول والكلاب من الحيوانات التي يفضلونها.

ويقول الباحث والمدير التنفيذي في هيئة كاستولد لعلم الآثار، إن ما جرى العثور عليه يسلط الضوء على جانب من المعتقدات والأفكار المتداولة بين من عاشوا في أوكسفوردشاير قبل مجئ الرومان.