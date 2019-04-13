ولا شك أن أكثرها جنونا ما يعتقده هذا الرجل الذي بلغ هوسه بالكوكب الأحمر حد تقصي الصور التي التقطتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بحثا عما هو غريب أو ربما يدعم وجهته نظره بوجود حياة أو مخلوقات على الكوكب القريب من الأرض.

فقد قضى ستيف مارتن، أحد هواة الفلك، ساعات وهو يتصفح صور ناسا الملتقطة لكوكب المريخ عندما وقعت عينه على شيء في صورة "أكدت" شكوكه بوجود حياة خارج الأرض، وتحديدا على سطح المريخ، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

ويعتقد ستيف مارتن أن رآه في الصورة ما هو إلا رأس بطريق من فصيلة "هامبولت" يظهر من خلف صخور الكوكب.

وتعيش فصيلة البطريق هذه في العادة في أميركا اللاتينية، وتحديدا على شواطئ تشيلي وبيرو.

وقال ستيف في تصريح لصحيفة ذي صن البريطانية "لطالما اعتقدت بوجود حياة على المريخ.. والآن أعتقد أنه يمكنني أن أبرهن على ذلك".

وأضاف "لقد قضيت ساعات طويلة وأن أتفقد صور ناسا، لكنني لم أعتقد لوهلة أنني سأعثر على بطريق على المريخ.. لا أدري كيف وصل هناك، لكنني آمل من ناسا أن تدرس الصورة بتمعن وأن تبذل جهدها لمعرفة كيف وصل هناك ولماذا".

وقال بعض الساخرين والمتندرين إن هذا "الاكتشاف المثير والهائل" ربما يطغى على النجاح العظيم الذي حققه العلماء بوضع أول صورة لثقب أسود قبل أيام.