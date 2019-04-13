وأوضح المصدر أن الهاتف المنتظر بقوة، هذا الصيف، سيأتي بـأجهزة لاستشعار الرائحة، مشيرا إلى أن أبل تقدمت ببراءة اختراع وتتظر المصادقة عليها.

وجاء في وصف براءة الاختراع أن الهاتف سيمتلك نظاما يمكنه اكتشاف المواد الكيميائية الموجدة في الهواء، مضيفا "قد يكون الجهاز قادرا على استشعار رائحة الفم أو الإبطين الكريهة".

وتابع "ستستخدم الميزة أساسا للكشف عن المواد الخطيرة الموجودة في الهواء، التي قد تعرض الناس لخطر التسمم".

وفي حال خرجت الميزة إلى الوجود، فإن "آيفون 11" سيتوفر على واحد أو أكثر من أجهزة الاستشعار، على أن يكون كل واحد منها مرتبط بدائرة معالجة خاصة به لتحليل ومعالجة المعطيات، التي ستكون عبارة عن مركبات كيميائية معينة.

ولم تعلق أبل على طلبات الاستفسار، في وقت تكثر فيه الشائعات بشأن الأجهزة المتوقع إطلاقها خلال الصيف. وينتظر إصدار "آيفون 11" في سبتمبر المقبل.

ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف أبل المقبل منخفضا، وذلك بعد واجهت الشركة الأميركية الكثير من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصا "X" و"XS".