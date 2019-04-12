غير أن بعض التغييرات في الوجبات الغذائية يمكن أن تساعد على خفض المستويات المرتفعة من ضغط الدم، بل وتعيده إلى طبيعته، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب بالجلطات والنوبات القلبية وبالتالي الوفاة، ويطلق عليه "القاتل الصامت".

ومن هنا فمن الضروري بالنسبة للمصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم أن يتخذوا خطوات من شأنها خفض مستويات الضغط لديهم.

ومن هذه الخطوات معرفة بعض الأطعمة والمأكولات التي من شأنها إعادة الضغط إلى مستوياته الطبيعية.

وتقول الاختصاصية الصحية والخبيرة الغذائية، ماري كوتر، إن هناك 5 أطعمة أو غذائية تتمتع بخصائص تعيد ضغط الدم إلى طبيعته، وبالتالي تساعد على تحسين صحة المريض وتحصينه.

1. الثوم

يحتوي الثوم على المضاد الحيوي الطبيعي "أليسين"، الذي ارتبط طبيا بتحسين ضغط الدم بصورة كبيرة.

وتنصح الخبيرة الغذائية كوتر بأن يتم تناول الثوم نيئا مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

2. الشمندر الأحمر (البنجر)

يحتوي الشمندر الأحمر أو البنجر على النيترات التي تعمل على تمدد وتوسع الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل من ضغط الدم.

وتوصي الخبيرة الغذائية بتناول عصير الشمندر المخلوط مع الجزر والبرتقال والزنجبيل، ويمكن خلطه مع سلطة الخضار.

3. الرمان

وفقا لما تقوله كوتر، فإن الرمان له فوائد عديدة تساعد في تحلل ومنع تشكل اللويحات في الأوردة والشرايين، الأمر الذي يساعد في تحسين صحة القلب بشكل عام.

وينصح اختصاصيو التغذية أيضا خلط بحبات الرمان مع اللبن الطبيعي وشرب كأس صغيرة يوميا من عصير الرمان من دون إضافة السكر.

4. الأغذية التي تحتوي على المغنيسيوم

تحتاج العضلات إلى المغنيسيوم من أجل التمدد بعد انقباضها، وقد تساعد مع الحماية من ضغط الدم.

ويمكن الحصول على المغنيسيوم من الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب الصغير أو الحبوب مثل الكينوا والأرز البني والمكسرات والبذور.

5. الأغذية التي تحتوي على الألياف

ومن هذه الأغذية العصيدة أو حساء الشعير والمكسرات والفواكه والخضار، وتعتبر كلها مصادر جيدة للألياف، التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم، بالإضافة إلى مساعدة الجهاز الهضمي في أداء وظائفه.

ويساعد الكرفس على وجه الخصوص في توسيع الأوعية الدموية، كما يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم.