وأوضح موقع "ذا فيرج" المهتم بأخبار التكنولوجيا، أن الفكرة قيد الدراسة والاختبار حاليا، مشيرا إلى أن الهدف منها يكمن في استخدام تطبيق واحد للوصول إلى كل المنصات، التي يوفرها "فيسبوك".

ويوفر "فيسبوك" تطبيقا خاصا باسم "ماسنجر" للتراسل الفوري بين الأصدقاء، كما أن الضغط على أيقونة "الرسائل" الموجودة في تطبيق فيسبوك يقودك مباشرة إلى هذا التطبيق.

لكن في السابق، كان التواصل يحدث من قلب تطبيق "فيسبوك" دون الحاجة إلى أي تطبيق ثان.

وقالت الباحثة جين مانشون ونغ، التي كشفت الخبر، إن التواصل بين الأصدقاء سيصبح ممكنا دون الحاجة إلى تطبيق "ماسنجر"، مشيرة إلى أن الميزات الثانوية (مثل إرسال الصور أو إجراء مكالمات) سيتطلب بالضرورة هذا التطبيق.

وستكون صفحة التراسل الجديدة الخاصة بـ"فيسبوك" طبيعية دون أي مؤثرات، مع الاحتفاظ باللون الأبيض، لكنها لن تحتوي على خاصية إرسال الصور أو التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية.

وفي يوليو 2016، أعلنت شركة "فيسبوك"، لأول مرة، أن عدد مستخدمي تطبيق "ماسنجر"، الذي يدعم التواصل بالصوت والصورة، فاق المليار مستخدم.