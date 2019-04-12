ووفقا لبحث نشر في دورية "تقارير علمية"، فقد عثر الباحثون على طبعات طبيعية لبصمات أقدام خاصة بأحد أنواع الديناصورات صغيرة الحجم عثر عليها محفوظة بشكل رائع في طبقة صخرية ترجع إلى العصر الطباشيري.

وأشار البحث إلى أن البصمات تعود لقدمي طائر ديناصور صغير معروف باسم "ثيروبود"، وتحديدا من فصيلة مينيسوريبوس، وهي أصغر أنواع الديناصورات على الإطلاق، إذ لا يزيد طولها على 20 سنتيمترا.

واكتشف الباحثون أن آثار الأقدام، التي لا يزيد طولها على بوصة واحدة، تحتوي على آثار جلد محفوظة بشكل رائع.

وقال أستاذ الجيولوجيا في جامعة كولورادو دنفر، مارتن لوكلي "هذه أول مسارات يعثر عليها، حيث أظهرت أنها تحتوي على غطاء جلدي يغطي باطن القدم ومحفوظة بصورة مثالية".

وكان الباحث في جامعة شينجو الوطنية للتربية الكوري كيونغ سو كيم هو من اكتشف هذه المسارات، حيث كان قد أوقف عمليات التنقيب واسعة النطاق في جينجو سيتي بمقاطعة جيونغسانغ في كوريا الجنوبية.

ويرجع الفضل بالمحافظة على "جلد الديناصور" إلى الطين، حيث غطت طبقة طينية رقيقة بصمة قدم الطائر الديناصور الصغير، تماما مثل طبقة من الدهان لا يزيد سمكها على ميلليمتر واحد.

وعندما داس الديناصور الطائر الصغير، بحجم الشحرور الأسود، تلك الطبقة انطبع نسيج جلد باطن القدم على تلك الطبقة الطينية الطرية بشكل كامل ودون أي شوائب.

وتشير دلائل على أنه المنطقة شهدت تساقط الأمطار مباشرة قبل أن يسير عليها الطائر الصغير، ثم تغطت بطبقة طينية رقيقة أخرى بعدها.

وقال الباحثون إن نسيج جلد الديناصور يشبه ورق الصنفرة، كما أن لديها حراشف صغيرة مرتبة مثل القماش المنسوج، وشبيهة بتلك الخاصة بالديناصورات العملاقة.