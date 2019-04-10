ويتيح هذا الإنجاز للعلماء فرصة أفضل لفهم هذه "الوحوش السماوية" التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وأجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب)، وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

ولم تظهر الصورة بشكل واضح ملامح الثقب الأسود، وأظهرت دائرة برتقالية مشعة، وسطها فتحة سوداء، ولكن الصورة بدت ضبابية.

وتمت إذاعة الخبر بشكل متزامن في مؤتمرات صحفية في واشنطن وبروكسل وسانتياغو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.

ووفقا لموقع "بي بي سي"، يبلغ محيط الثقب 40 مليار كم، أي 3 ملايين ضعف محيط كوكب الأرض.

وأجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب) وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.