وجاء اختيار "ناسا" لاسم الطالب فيصل الدوسري للتعريف بالكويكب الصغير، ليكون ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبدالجبار الحمود 2016، والطالبة فاطمة الشيخ 2017.

وأطلقت ناسا اسم "Aldosarry 34559" على الكويكب الجديد، كإضافة جديدة لسلسلة الكويكبات الممنوحة من "ناسا" للطلاب الذين حققوا إنجازا علميا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدم الدوسري، الذي يدرس سنته الجامعية الأولى في جامعة "UC Berkeley" الأميركية، بحثا عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018.

وحقق الدوسري عدة إنجازات بحصوله على المركز الثاني في مجال علوم النبات، وجائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية. ويعدّ الطالب فيصل الدوسري أحد طلاب مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التي قدمت له الرعاية الكاملة، منذ مشاركته في معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران في مجال علوم الحاسب الآلي 2014.

واستمرت رعاية "موهبة" للطالب الدوسري، ليحصل على قبول في جامعة UC Berkeley في الولايات المتحدة التي تصنف ضمن إحدى أفضل 15 جامعة عالميا، بعد مشاركته في برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة 2017‏.