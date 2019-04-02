ويعاني الكثير من الناس من انحراف غضروف الأنف، الذي يؤثر على شكله، إلا أن الخوف من الخضوع لعملية جراحية يشكل هاجسا مخيفا لهم.

وتعتمد التقنية الجديدة على تغيير شكل الغضروف من خلال تعريضه لشحنات كهربائية بواسطة إبرة صغيرة، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

يذكر أن الغضروف مطاطي الملمس، ويتكون من "خيوط صغيرة" من البروتين، تسمى الكولاجين، مرتبطة ببعضها بواسطة بروتينات صغيرة أخرى.

وبسبب طبيعة الغضروف المرنة، فإن الأطباء يقولون إنه من الممكن تغيير شكله من خلال الشحنة الكهربائية، ثم إيقافها وتركه لدقائق كي يتماسك ويحافظ على شكله الجديد بشكل دائم، بحسب الطبيب مايكل هيل.

يشار إلى أن هذه التقنية لم تطبق بعد على البشر، لكنها تشكل قفزة كبيرة في عالم التجميل.