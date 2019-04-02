وأطلق "واتساب"، الثلاثاء، خدمة تتيح للهنود تحري صحة المعلومات في أحدث محاولات منصة التراسل الشهيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة، قبيل الانتخابات المقررة في 11 أبريل الجاري.

وذكرت واتساب في بيان أنها عملت مع شركة (بروتو) المحلية الناشئة لتصنيف رسائل المستخدمين إلى حقيقية أو كاذبة أو مضللة أو مشكوك فيها، كما ستنشئ الشركتان قاعدة بيانات لمثل هذا المحتوى لتحسين رصد المعلومات المضللة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه واتساب، التي يستخدمها أكثر من 200 مليون شخص في الهند، انتقادات شديدة لاستغلالها في نشر معلومات مضللة، بينما تعمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على منع هذه الظاهرة خاصة في الأوقات الحساسة مثل الانتخابات.

ونقلت رويترز عن شركة فيسبوك المالكة لخدمة واتساب، الاثنين، أنها حذفت 712 حسابا و390 صفحة في الهند وباكستان بسبب "سلوكيات تفتقر إلى المصداقية"، مضيفة أن العديد منها يرتبط بحزب المؤتمر الهندي المعارض بينما ترتبط أخرى بالجيش الباكستاني.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في الهند يوم 11 أبريل، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية 23 مايو القادم.