وأوضح المحافظ أحمد عبدالله، مساء الاثنين، أن الحظر سوف يسري بداية من يونيو المقبل.

وجاء الحظر باقتراح من جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر لحماية "الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض".

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيكية، والتي تستخدم لمرة واحدة في كافة أنشطة المشروبات والأطعمة بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة بمحافظة البحر الأحمر عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وفي العام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.

يشار إلى أن مصر تنتج 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية.