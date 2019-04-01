وتجري هذه اللعبة من خلال تحريك حافلة تتحرك على غرار ثعبان في خريطة مشابهة لمدن معروفة، والمطلوب هو أن تتمكن من إركاب شخص ينتظر على الطريق، ويتطلب إحراز النقاط، أن يقوم الشخص الذي يلعب بتمرير الحافلة من مسار الراكب.

وقبل اللاعب، يقترح "غوغل" اختيار المدينة التي تريد أن تقود فيها الحافلة، ففي لندن، مثلا، يقدم حافلة باللون الأحمر الشهير.

وتضم قائمة الاختيارات مدنا أخرى مثل سان فرانسيسكو وسيدني وساو باولو والقاهرة التي يظهر نهر النيل بشكل واضح في خريطتها.

وستكون هذه اللعبة متاحة لمتسخدمي "أندرويد" و"iOS" فقط، على مدى أسبوع كامل، أما من يريدون اللعب من حواسيبهم فبوسعهم أيضا أن يخوضوا غمار المغامرة عبر موقع snake.googlemaps.com التابع لغوغل.

ولخوض هذه اللعبة عبر الهاتف، على المستخدم أن يقوم بخطوات بسيطة فقط، بدءًا من فتح الإعدادات في تطبيق خرائط غوغل، واختيار لعبة الثعبان، وصولا إلى الضغط على زر العب، وكل ذلك قبل التحديث إلى آخر نسخة من التطبيق.