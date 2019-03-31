ووفقما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، قال ربان الطائرة الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، إنه ظل قادرا على ربط الاتصال بالطائرة المنكوبة في الوقت الذي كان اتصالها بالأرض منقطعا بالفعل.

وذكر الربان الذي كان يقود طائرة من طراز "بوينغ 777" إنه استخدم ما يعرف بـ"تردد الطوارئ" حتى يتصل بالطائرة، وتمكن بالفعل من سماع الأصوات لكنه لم يستطع أن يحدد ما كان يقال.

وبعد مدة قصيرة من سماع الأصوات، فقدت الطائرة الماليزية التي كانت متجهة من ماليزيا إلى الصين وعلى متنها 239 شخصا.

وكشف فيلم وثائقي أن هذا الربان الشاهد، تلقى طلبا من هيئات الطيران في الأرض للتواصل مع الطائرة الماليزية لأنها كانت أمامه بمسافة قصيرة.

وصرح: "لقد استطعنا أن نربط الاتصال بالرحلة إم إتش 730 بعد الساعة 1.30 صباحا، وسألناهم حول ما إذا كانوا قد تحولوا صوب المجال الجوي لفيتنام".

وأضاف: "أنا متأكد من كونه صوت مساعد الطيار" فريق عبد الحميد، الذي كان يساعد الربان زهاري شاه.

وأكد أن الصوت كان مشوشا وغير واضح، لكن ذلك الاتصال كان آخر ما جرى سماعه من الطائرة صاحبة المأساة التي أثارت فضولا غير مسبوق.

ولم يجر العثور على حطام الطائرة حتى يومنا هذا، وطفت بعض الحطام على مياه الشاطئ على مقربة من مدغشقر.

وكانت فرضيات خبراء قد رجحت أن يكون ربان الطائرة قد حطم الطائرة بشكل إرادي في المحيط، بعدما أغلق قمرة القيادة وظل بها لوحده، فيما قام بخفض الضغط في المقصورة.