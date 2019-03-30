وأظهرت براءة اختراع نشرها موقع "ليتس غو ديجيتال"، صورة لجهاز بشاشة كبيرة، مثل المستخدمة مع أجهزة "التابلت" قابلة للطي، بفضل حواف متواجدة بالجهتين اليمنى واليسرى، يمكن ثنيها من المنتصف لتقليص حجم الشاشة.



ووفق ما ذكر موقع "تك رادار" التقني، فإن براءة الاختراع تشبه كثيرا تلك الخاصة بجهاز "شاومي" الذي ظهر فيديو له بداية العام الجاري، إلا أن جهاز "سامسونغ" لم يكشف توفر أي كاميرا ولا حتى منفذا للشحن.

وبحسب خبراء تقنيين فإن "سامسونغ" قد لا تنفذ براءة الاختراع، حيث تقوم عادة بتجربة الكثير من التصميمات قبل اعتماد إحداها وتحويلها لمنتج نهائي.



وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية في شهر فبراير الماضي عن هاتفها القابل للطي من نوع "غالاكسي فولد"، لكنه لم يطرح بعد للبيع في الأسواق.