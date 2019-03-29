وبحسب فريق الباحثين فإن زيادة الوزن ليست مسألة مرتبطة بتحكمنا بأنفسنا فقط، إذ أن المبالغة بالأكل متعلقة بآليات معينة في أدمغتنا.



ويعتقد العلماء أنه يمكن تدريب الخلايا العصبية التي تتحكم بذكرياتنا عن الطعام عند من يعاني البدانة، وبالتالي إعادة تدريب أدمغتنا وكبح الرغبة الشديدة في الأكل.



ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن القائمين على الدراسة، فإن من يعاني البدانة يبدي مواقف ومشاعر تجاه الطعام، فمثلا تشعر نصف النساء بالذنب عندما يأكلن الطعام برفقة الأصدقاء، في حين تشعر 12 من أصل 20 منهن بالذنب عندما يأكلن لوحدهن.



واستطاع العلماء بقيادة الدكتورة إيستافانيا أزيفيدو، خلال تجربة على الفئران، اكتشاف خلايا عصبية "hD2R"، يساعد تنشيطها وتحفيزها عند مرور تلك الحيوانات بمناطق تتوفر فيها كميات من الطعام، إلى إلغاء ذاكرتها المتصلة بالأكل، وبالتالي تجنب أكلها للمزيد.

وهكذا يمكن إضعاف النظام الذي يجعلنا نتذكر وجبات الطعام، لمساعدة البشر في مقاومة الرغبة الشديدة بالأكل.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن أزيفيدو قولها: "يؤدي تغيير نظام الاتصالات هذا إلى تعطيل ذكريات الطعام، والتراجع عن الطريقة التي ننظر بها إلى الطعام. ومن الممكن من خلال التدريب أن نغير علاقتنا مع الكميات التي نلتهمها".



يشار إلى أن أكثر من ثلثي البالغين في الولايات المتحدة الأميركية يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، ويتبع سنويا 45 مليون أميركي حمية غذائية، ينفقون خلالها 33 مليار دولار على منتجات تزعم مساعدتهم في تخفيض أوزانهم.