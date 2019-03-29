ومن المقرر أن توقع عملاق الإنترنت الأميركي والحكومة الكوبية في هافانا اتفاقا لإنشاء اتصال سلس بدون تكلفة بين شبكتيهما بمجرد أن تتمكن كوبا من الاتصال الفعلي بكبل الألياف الضوئية الجديد تحت سطح البحر.

سيتيح الاتفاق للكوبيين الوصول بشكل أسرع إلى المحتوى على خوادم غوغل، وسيقلل من تكلفة ربط الحكومة الكوبية المستخدمين بمحتوى غوغل.

ويتعين على مالكي الشبكات مثل إيتكسا التي تحتكر الاتصالات الكوبية حاليًا دفع رسوم مشغل لطرف ثالث للوصول إلى مواقع مثل يوتيوب وغوغل مابس وغول.

تمتلك كوبا حاليًا اتصالًا رديئا بالألياف الضوئية يمر تحت منطقة الكاريبي إلى فنزويلا.