وقالت وكالة الوقاية من الكوارث في البلاد الخميس، إنه تم إصدار تحذير أصفر من المستوى الثالث، وهو مستوى يقل عن مستوى الإنذار الأحمر الذي يؤدي إلى الاستعدادات للإخلاء.

يبدو أن البركان ينشر الصخور الساخنة والرماد والغاز مباشرة من القنوات الداخلية.

وكان جبل ستراتوفولكانو البالغ ارتفاعه 5426 مترا نشطا بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.

لكن في الأيام القليلة الماضية، دفع الصخور المتوهجة حوالي 2.5 كيلومتر أسفل سفوحه وضخ رمادا في سماء الليل بالقرب من عاصمة البلاد.

ويعيش حوالي 25 مليون شخص على بعد حوالي 100 كيلومتر من فوهة الجبل.